سعر TLX (TLX)
سعر TLX (TLX) المباشر لليوم هو USD 0.09354. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.15M. يتم تحديث سعر TLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TLX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.42K
- تغيير سعر TLX خلال اليوم هو -4.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 55.33M
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خلال اليوم، كان سعر TLX مقابل USD هو $ -0.00391868439529761 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TLX مقابل USD هو $ -0.0164316479 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TLX مقابل USD هو $ +0.0046031127 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TLX مقابل USD هو $ -0.0045488835483494 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00391868439529761
|-4.02%
|30 يوم
|$ -0.0164316479
|-17.56%
|60 يوم
|$ +0.0046031127
|+4.92%
|90 يوم
|$ -0.0045488835483494
|-4.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TLX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.06%
-4.02%
-33.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TLX is a permissionless, non-custodial leveraged token platform built on Optimism. It enables users to mint and redeem leveraged tokens (LTs) for over 50 assets with up to 20x leverage. All LTs are backed by Synthetix perpetual futures contracts.
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|1 TLX إلى GBP
￡0.0738966
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€0.088863
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$0.09354
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RM0.4199946
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₺3.2916726
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¥14.6427516
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₽9.615912
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₹7.9499646
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Rp1,508.7094662
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₱5.481444
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￡E.4.7593152
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R$0.5687232
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C$0.1337622
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৳11.1321954
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₦144.7980492
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₴3.9071658
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Bs4.77054
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Rs25.9320942
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₸48.9223554
|1 TLX إلى THB
฿3.2018742
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NT$3.0503394
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Fr0.0832506
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HK$0.7268058
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