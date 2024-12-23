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سعر TLX (TLX) المباشر لليوم هو USD 0.09354 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.15M . يتم تحديث سعر TLX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TLX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.42K - تغيير سعر TLX خلال اليوم هو -4.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 55.33M

أداء سعر TLX (TLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TLX مقابل USD هو $ -0.00391868439529761 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TLX مقابل USD هو $ -0.0164316479 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TLX مقابل USD هو $ +0.0046031127 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TLX مقابل USD هو $ -0.0045488835483494 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00391868439529761 -4.02% 30 يوم $ -0.0164316479 -17.56% 60 يوم $ +0.0046031127 +4.92% 90 يوم $ -0.0045488835483494 -4.63%

تحليل سعر TLX (TLX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TLX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.091894$ 0.091894 $ 0.091894 24 ساعة مرتفع $ 0.097459$ 0.097459 $ 0.097459 عالية طوال الوقت $ 0.738412$ 0.738412 $ 0.738412 تغير السعر (1 ساعة) +1.06% تغير السعر (1يوم) -4.02% تغير السعر (7 أيام) -33.29%

معلومات سوق TLX (TLX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: