سعر Tigra (TIGRA)
سعر Tigra (TIGRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 181.79K. يتم تحديث سعر TIGRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tigra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 725.58
- تغيير سعر Tigra خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Tigra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tigra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tigra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tigra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ 0
|-25.22%
|60 يوم
|$ 0
|-37.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tigra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.97%
+0.11%
-16.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tigra is no ordinary cat. Tigra is one half of the dynamic duo of the Buterin household, as evidenced on multiple occasions by Maia Buterin. Tigra has a sleek, mischief-filled grace complementing Hemule's charm, together they are both the heart and soul of the Buterin family.
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