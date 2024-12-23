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سعر Thought (THT) المباشر لليوم هو USD 0.01606197 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.83M . يتم تحديث سعر THT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thought الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.57K - تغيير سعر Thought خلال اليوم هو +2.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 487.54M

أداء سعر Thought (THT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thought مقابل USD هو $ +0.00042876 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thought مقابل USD هو $ +0.0017560985 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thought مقابل USD هو $ +0.0065168487 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thought مقابل USD هو $ -0.001850472078404277 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00042876 +2.74% 30 يوم $ +0.0017560985 +10.93% 60 يوم $ +0.0065168487 +40.57% 90 يوم $ -0.001850472078404277 -10.33%

تحليل سعر Thought (THT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thought: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01546008$ 0.01546008 $ 0.01546008 24 ساعة مرتفع $ 0.01642506$ 0.01642506 $ 0.01642506 عالية طوال الوقت $ 0.1552$ 0.1552 $ 0.1552 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +2.74% تغير السعر (7 أيام) -8.21%

معلومات سوق Thought (THT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: