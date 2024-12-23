سعر Thought (THT)
سعر Thought (THT) المباشر لليوم هو USD 0.01606197. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.83M. يتم تحديث سعر THT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thought الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.57K
- تغيير سعر Thought خلال اليوم هو +2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 487.54M
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خلال اليوم، كان سعر Thought مقابل USD هو $ +0.00042876 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thought مقابل USD هو $ +0.0017560985 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thought مقابل USD هو $ +0.0065168487 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thought مقابل USD هو $ -0.001850472078404277 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00042876
|+2.74%
|30 يوم
|$ +0.0017560985
|+10.93%
|60 يوم
|$ +0.0065168487
|+40.57%
|90 يوم
|$ -0.001850472078404277
|-10.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thought: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+2.74%
-8.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system.
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