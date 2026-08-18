سعر The Roaring Kitty اليوم

السعر المباشر لمشروع The Roaring Kitty (TRK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 21.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRK.

يحتل The Roaring Kitty حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,747.93، مع عرض متداول قدره 999.94M TRK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00176998، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRK بمقدار -0.59% خلال الساعة الماضية و-25.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Roaring Kitty (TRK)

القيمة السوقية $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,936,826.1571014 999,936,826.1571014 999,936,826.1571014

القيمة السوقية الحالية لـ The Roaring Kitty هي $ 12.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRK يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999936826.1571014. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.75K.