سعر The Pride (PRIDE)
سعر The Pride (PRIDE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.06K. يتم تحديث سعر PRIDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Pride الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The Pride خلال اليوم هو -8.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 930.00M
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خلال اليوم، كان سعر The Pride مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Pride مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Pride مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Pride مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.62%
|30 يوم
|$ 0
|-67.13%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Pride: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
-8.62%
-11.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.
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