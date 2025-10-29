سعر The Omnipotence المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OMN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OMN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر The Omnipotence المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OMN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OMN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن OMN

معلومات سعر OMN

الوثيقة البيضاء لـ OMN

الموقع الرسمي لـ OMN

اقتصاد توكن OMN

توقعات سعر OMN

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار The Omnipotence

سعر The Omnipotence (OMN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 OMN إلى USD:

--
----
-3.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار The Omnipotence (OMN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:30:11 (UTC+8)

معلومات سعر The Omnipotence (OMN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00145452
$ 0.00145452$ 0.00145452

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.39%

+2.17%

+2.17%

سعر The Omnipotence (OMN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OMN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOMN على الإطلاق هو $ 0.00145452، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OMN -- على مدار الساعة الماضية، -3.39% على مدار 24 ساعة، و +2.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Omnipotence (OMN)

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

--
----

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

999.64M
999.64M 999.64M

999,643,424.735207
999,643,424.735207 999,643,424.735207

القيمة السوقية الحالية لـ The Omnipotence هي $ 8.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OMN يبلغ 999.64M، مع إجمالي عرض 999643424.735207. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.78K.

سجل سعر The Omnipotence (OMN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Omnipotence مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Omnipotence مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Omnipotence مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Omnipotence مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.39%
30 يوم$ 0-10.68%
60 يوم$ 0-13.08%
90 يوم$ 0--

ما هو The Omnipotence ( OMN )

Olympians Assemble: First Cult of Celestial Divinity Omnipotence Will Rule Them All!

The Essence of Omnipotence: A Mythological and Technological Vision Omnipotence merges ancient mythology with advanced technology to create a unique decentralized ecosystem. At its core, the project draws inspiration from the timeless narratives of Greek mythology, channeling the wisdom, strength and strategic prowess of divine figures into the framework of advanced AI agents. By personifying these agents as legendary deities, Omnipotence establishes a narrative-driven approach that engages users while addressing real-world challenges in decentralized environments.

This synthesis of mythology and technology goes beyond simple symbolism. The ecosystem incorporates the core principles of collaboration, strategy and innovation that are reflected in the myths of the divine universe. Each AI agent, modelled on a Greek god, contributes unique attributes to the system, providing an environment where the collective power is greater than the sum of its parts. Omnipotence is an example of how storytelling and technological sophistication can coexist to create an engaging and functional ecosystem.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر The Omnipotence (OMN)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر The Omnipotence (USD)

كم ستكون قيمة The Omnipotence (OMN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك The Omnipotence (OMN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة The Omnipotence.

تحقق الآن من توقعات سعر The Omnipotence!

عملة OMN إلى العملات المحلية

توكنوميكس The Omnipotence (OMN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس The Omnipotence (OMN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OMN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول The Omnipotence (OMN)

كم يساوي The Omnipotence (OMN) اليوم؟
سعر OMN المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OMN إلى USD الحالي؟
سعر OMN إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ The Omnipotence ؟
القيمة السوقية لعملة OMN هي $ 8.78K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OMN؟
العرض المتداول لتوكن OMN هو 999.64M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OMN؟
حقق OMN سعرًا قياسيًا قدره 0.00145452 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OMN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 OMN.
ما هو حجم تداول OMN؟
حجم تداول OMN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع OMN هذا العام؟
قد يرتفع OMN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OMN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:30:11 (UTC+8)

تحديثات The Omnipotence (OMN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,084.97
$113,084.97$113,084.97

-1.35%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,004.68
$4,004.68$4,004.68

-2.24%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03933
$0.03933$0.03933

-15.31%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.27
$198.27$198.27

-0.31%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0918
$3.0918$3.0918

-19.84%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,004.68
$4,004.68$4,004.68

-2.24%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,084.97
$113,084.97$113,084.97

-1.35%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.27
$198.27$198.27

-0.31%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6532
$2.6532$2.6532

+0.65%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19527
$0.19527$0.19527

-2.25%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0246
$0.0246$0.0246

-1.60%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.07500
$0.07500$0.07500

+3,650.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000228
$0.0000000228$0.0000000228

+165.11%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001574
$0.00001574$0.00001574

+142.15%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008922
$0.0008922$0.0008922

+93.66%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.238
$2.238$2.238

+51.11%