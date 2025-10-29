معلومات سعر The Omnipotence (OMN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00145452 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.39% تغير السعر (7 أيام) +2.17%

سعر The Omnipotence (OMN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OMN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOMN على الإطلاق هو $ 0.00145452، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OMN -- على مدار الساعة الماضية، -3.39% على مدار 24 ساعة، و +2.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Omnipotence (OMN)

القيمة السوقية $ 8.78K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.78K إمداد دورة التداول 999.64M إجمالي العرض 999,643,424.735207

القيمة السوقية الحالية لـ The Omnipotence هي $ 8.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OMN يبلغ 999.64M، مع إجمالي عرض 999643424.735207. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.78K.