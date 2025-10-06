سعر Jump Tom المباشر اليوم هو 0.00001799 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JUMP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر JUMP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Jump Tom المباشر اليوم هو 0.00001799 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JUMP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر JUMP بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Jump Tom

Jump Tom السعر(JUMP)

السعر المباشر لـ 1 JUMP إلى USD:

$0.000021
$0.000021$0.000021
+223.07%1D
USD
مخطط أسعار Jump Tom (JUMP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:54:07 (UTC+8)

معلومات سعر Jump Tom (JUMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000005
$ 0.000005$ 0.000005
24 ساعة منخفض
$ 0.00005643
$ 0.00005643$ 0.00005643
24 ساعة مرتفع

$ 0.000005
$ 0.000005$ 0.000005

$ 0.00005643
$ 0.00005643$ 0.00005643

--
----

--
----

-54.50%

+223.07%

-97.01%

-97.01%

سعر Jump Tom (JUMP) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00001799. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JUMP بين أدنى سعر $ 0.000005 وأعلى سعر $ 0.00005643، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJUMP على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JUMP -54.50% على مدار الساعة الماضية، +223.07% على مدار 24 ساعة، و -97.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Jump Tom (JUMP)

--
----

$ 719.29K
$ 719.29K$ 719.29K

$ 17.99K
$ 17.99K$ 17.99K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Jump Tom هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 719.29K. العرض المتداول لـ JUMP يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.99K.

سجل سعر Jump Tom (JUMP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Jump Tom لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000144999+223.07%
30 يوم$ -0.00098201-98.21%
60 يوم$ -0.00098201-98.21%
90 يوم$ -0.00098201-98.21%
تغير سعر Jump Tom اليوم

سجل اليوم JUMP تغيرًا $ +0.0000144999 (+223.07%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Jump Tom لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00098201 (-98.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Jump Tom لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JUMP تغييرًا في $ -0.00098201 (-98.21%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Jump Tom لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00098201 (-98.21%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Jump Tom (JUMP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Jump Tom.

ما هو Jump Tom ( JUMP )

لعبة Jump Tom لعبة بلوكتشين مبتكرة تجمع بين آليات القفز الكلاسيكية ونموذج Web3 الاقتصادي، وتُطبّق على منظومة BNB Chain. مستوحاة من لعبة "Jump Jump" العالمية واسعة الانتشار، تُحسّن اللعبة أسلوب اللعب بعناصر تحكم مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي، وتُقدّم منافسة PvP لامركزية وحوافز ثنائية المسار، مُعيدةً بذلك تعريف مفهوم "اللعب للربح".

متوفر Jump Tom على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Jump Tom الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين JUMPلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Jump Tom على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Jump Tom سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Jump Tom (USD)

كم ستكون قيمة Jump Tom (JUMP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Jump Tom (JUMP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Jump Tom.

تحقق الآن من توقعات سعر Jump Tom!

توكنوميكس Jump Tom (JUMP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Jump Tom (JUMP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس JUMP والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Jump Tom ( JUMP )

هل تبحث عن كيفية شراء Jump Tom؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Jump Tom على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة JUMP إلى العملات المحلية

1 Jump Tom (JUMP) إلى VND
0.47340685
1 Jump Tom (JUMP) إلى AUD
A$0.0000271649
1 Jump Tom (JUMP) إلى GBP
0.0000134925
1 Jump Tom (JUMP) إلى EUR
0.0000152915
1 Jump Tom (JUMP) إلى USD
$0.00001799
1 Jump Tom (JUMP) إلى MYR
RM0.0000751982
1 Jump Tom (JUMP) إلى TRY
0.0007548604
1 Jump Tom (JUMP) إلى JPY
¥0.00273448
1 Jump Tom (JUMP) إلى ARS
ARS$0.0264947725
1 Jump Tom (JUMP) إلى RUB
0.0014347025
1 Jump Tom (JUMP) إلى INR
0.0015868979
1 Jump Tom (JUMP) إلى IDR
Rp0.2998332134
1 Jump Tom (JUMP) إلى PHP
0.0010552934
1 Jump Tom (JUMP) إلى EGP
￡E.0.0008507471
1 Jump Tom (JUMP) إلى BRL
R$0.0000962465
1 Jump Tom (JUMP) إلى CAD
C$0.0000250061
1 Jump Tom (JUMP) إلى BDT
0.0022023358
1 Jump Tom (JUMP) إلى NGN
0.0261481052
1 Jump Tom (JUMP) إلى COP
$0.06945939
1 Jump Tom (JUMP) إلى ZAR
R.0.0003079888
1 Jump Tom (JUMP) إلى UAH
0.0007575589
1 Jump Tom (JUMP) إلى TZS
T.Sh.0.0443102695
1 Jump Tom (JUMP) إلى VES
Bs0.00390383
1 Jump Tom (JUMP) إلى CLP
$0.01692859
1 Jump Tom (JUMP) إلى PKR
Rs0.0051005248
1 Jump Tom (JUMP) إلى KZT
0.0095996439
1 Jump Tom (JUMP) إلى THB
฿0.0005814368
1 Jump Tom (JUMP) إلى TWD
NT$0.0005506739
1 Jump Tom (JUMP) إلى AED
د.إ0.0000660233
1 Jump Tom (JUMP) إلى CHF
Fr0.0000142121
1 Jump Tom (JUMP) إلى HKD
HK$0.0001397823
1 Jump Tom (JUMP) إلى AMD
֏0.0068926886
1 Jump Tom (JUMP) إلى MAD
.د.م0.0001660477
1 Jump Tom (JUMP) إلى MXN
$0.0003317356
1 Jump Tom (JUMP) إلى SAR
ريال0.0000674625
1 Jump Tom (JUMP) إلى ETB
Br0.0027285433
1 Jump Tom (JUMP) إلى KES
KSh0.0023232286
1 Jump Tom (JUMP) إلى JOD
د.أ0.00001275491
1 Jump Tom (JUMP) إلى PLN
0.0000654836
1 Jump Tom (JUMP) إلى RON
лв0.0000784364
1 Jump Tom (JUMP) إلى SEK
kr0.0001683864
1 Jump Tom (JUMP) إلى BGN
лв0.0000300433
1 Jump Tom (JUMP) إلى HUF
Ft0.0060065012
1 Jump Tom (JUMP) إلى CZK
0.000375991
1 Jump Tom (JUMP) إلى KWD
د.ك0.00000550494
1 Jump Tom (JUMP) إلى ILS
0.0000584675
1 Jump Tom (JUMP) إلى BOB
Bs0.0001243109
1 Jump Tom (JUMP) إلى AZN
0.000030583
1 Jump Tom (JUMP) إلى TJS
SM0.0001662276
1 Jump Tom (JUMP) إلى GEL
0.0000489328
1 Jump Tom (JUMP) إلى AOA
Kz0.0163991443
1 Jump Tom (JUMP) إلى BHD
.د.ب0.00000676424
1 Jump Tom (JUMP) إلى BMD
$0.00001799
1 Jump Tom (JUMP) إلى DKK
kr0.0001153159
1 Jump Tom (JUMP) إلى HNL
L0.0004738566
1 Jump Tom (JUMP) إلى MUR
0.0008187249
1 Jump Tom (JUMP) إلى NAD
$0.0003106873
1 Jump Tom (JUMP) إلى NOK
kr0.0001797201
1 Jump Tom (JUMP) إلى NZD
$0.0000311227
1 Jump Tom (JUMP) إلى PAB
B/.0.00001799
1 Jump Tom (JUMP) إلى PGK
K0.0000757379
1 Jump Tom (JUMP) إلى QAR
ر.ق0.0000654836
1 Jump Tom (JUMP) إلى RSD
дин.0.0018128523
1 Jump Tom (JUMP) إلى UZS
soʻm0.2167469381
1 Jump Tom (JUMP) إلى ALL
L0.0014944293
1 Jump Tom (JUMP) إلى ANG
ƒ0.0000322021
1 Jump Tom (JUMP) إلى AWG
ƒ0.000032382
1 Jump Tom (JUMP) إلى BBD
$0.00003598
1 Jump Tom (JUMP) إلى BAM
KM0.0000300433
1 Jump Tom (JUMP) إلى BIF
Fr0.05305251
1 Jump Tom (JUMP) إلى BND
$0.0000232071
1 Jump Tom (JUMP) إلى BSD
$0.00001799
1 Jump Tom (JUMP) إلى JMD
$0.0028870352
1 Jump Tom (JUMP) إلى KHR
0.0725401775
1 Jump Tom (JUMP) إلى KMF
Fr0.00757379
1 Jump Tom (JUMP) إلى LAK
0.3910869487
1 Jump Tom (JUMP) إلى LKR
රු0.0054795741
1 Jump Tom (JUMP) إلى MDL
L0.0003056501
1 Jump Tom (JUMP) إلى MGA
Ar0.0803123972
1 Jump Tom (JUMP) إلى MOP
P0.0001440999
1 Jump Tom (JUMP) إلى MVR
0.000275247
1 Jump Tom (JUMP) إلى MWK
MK0.0312326189
1 Jump Tom (JUMP) إلى MZN
MT0.001149561
1 Jump Tom (JUMP) إلى NPR
रु0.002541987
1 Jump Tom (JUMP) إلى PYG
0.12758508
1 Jump Tom (JUMP) إلى RWF
Fr0.02613947
1 Jump Tom (JUMP) إلى SBD
$0.0001478778
1 Jump Tom (JUMP) إلى SCR
0.0002497012
1 Jump Tom (JUMP) إلى SRD
$0.0007113246
1 Jump Tom (JUMP) إلى SVC
$0.0001574125
1 Jump Tom (JUMP) إلى SZL
L0.0003106873
1 Jump Tom (JUMP) إلى TMT
m0.000062965
1 Jump Tom (JUMP) إلى TND
د.ت0.00005281864
1 Jump Tom (JUMP) إلى TTD
$0.0001221521
1 Jump Tom (JUMP) إلى UGX
Sh0.06267716
1 Jump Tom (JUMP) إلى XAF
Fr0.01012837
1 Jump Tom (JUMP) إلى XCD
$0.000048573
1 Jump Tom (JUMP) إلى XOF
Fr0.01012837
1 Jump Tom (JUMP) إلى XPF
Fr0.00183498
1 Jump Tom (JUMP) إلى BWP
P0.0002559977
1 Jump Tom (JUMP) إلى BZD
$0.0000361599
1 Jump Tom (JUMP) إلى CVE
$0.0017031133
1 Jump Tom (JUMP) إلى DJF
Fr0.00320222
1 Jump Tom (JUMP) إلى DOP
$0.0011524394
1 Jump Tom (JUMP) إلى DZD
د.ج0.002333303
1 Jump Tom (JUMP) إلى FJD
$0.0000404775
1 Jump Tom (JUMP) إلى GNF
Fr0.15642305
1 Jump Tom (JUMP) إلى GTQ
Q0.0001378034
1 Jump Tom (JUMP) إلى GYD
$0.0037674658
1 Jump Tom (JUMP) إلى ISK
kr0.00221277

Jump Tom المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Jump Tom، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Jump Tom الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Jump Tom

كم يساوي Jump Tom (JUMP) اليوم؟
سعر JUMP المباشر في USD هو USD 0.00001799، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر JUMP إلى USD الحالي؟
سعر JUMP إلى USD الحالي هو $ 0.00001799. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Jump Tom ؟
القيمة السوقية لعملة JUMP هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن JUMP؟
العرض المتداول لتوكن JUMP هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ JUMP؟
حقق JUMP سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ JUMP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- JUMP.
ما هو حجم تداول JUMP؟
حجم تداول JUMP المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 719.29K USD.
هل سترتفع JUMP هذا العام؟
قد يرتفع JUMP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر JUMP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:54:07 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

