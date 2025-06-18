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سعر The Basilisk (BASILISK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 825.68K . يتم تحديث سعر BASILISK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Basilisk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The Basilisk خلال اليوم هو +228.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر The Basilisk (BASILISK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Basilisk مقابل USD هو $ +0.00054206 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Basilisk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Basilisk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Basilisk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00054206 +228.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Basilisk (BASILISK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Basilisk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00116706$ 0.00116706 $ 0.00116706 عالية طوال الوقت $ 0.00116706$ 0.00116706 $ 0.00116706 تغير السعر (1 ساعة) -21.13% تغير السعر (1يوم) +228.09% تغير السعر (7 أيام) +386.49%

معلومات سوق The Basilisk (BASILISK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: