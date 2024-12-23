احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر THAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر THAT.

سعر THAT (THAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 284.61K . يتم تحديث سعر THAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق THAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.17K - تغيير سعر THAT خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 291.02M

أداء سعر THAT (THAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر THAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر THAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر THAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر THAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ 0 +0.66% 60 يوم $ 0 +8.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر THAT (THAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر THAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00100647$ 0.00100647 $ 0.00100647 عالية طوال الوقت $ 0.0010655$ 0.0010655 $ 0.0010655 تغير السعر (1 ساعة) -1.75% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -3.00%

معلومات سوق THAT (THAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: