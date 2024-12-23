سعر THAT (THAT)
سعر THAT (THAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 284.61K. يتم تحديث سعر THAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق THAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.17K
- تغيير سعر THAT خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 291.02M
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خلال اليوم، كان سعر THAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر THAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر THAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر THAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|+0.66%
|60 يوم
|$ 0
|+8.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر THAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.75%
-0.02%
-3.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments.
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