توكنوميكس THAT (THAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول THAT (THAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات THAT (THAT) THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments. الموقع الرسمي: https://www.that.website الوثيقة البيضاء: https://docs.that.global/whitepaper اشتر THAT الآن!

توكنوميكس THAT (THAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار THAT (THAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 975.67K $ 975.67K $ 975.67K إجمالي العرض: $ 3.30B $ 3.30B $ 3.30B العرض المتداول: $ 695.36M $ 695.36M $ 695.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00140579 $ 0.00140579 $ 0.00140579 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0014031 $ 0.0014031 $ 0.0014031 معرفة المزيد عن سعر THAT (THAT)

توكنوميكس THAT (THAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس THAT (THAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن THAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن THAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس THAT، استكشف السعر المباشر لتوكن THAT!

توقعات سعر THAT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه THAT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار THAT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر THAT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!