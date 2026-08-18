سعر Tevaera اليوم

السعر المباشر لمشروع Tevaera (TEVA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TEVA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TEVA.

يحتل Tevaera حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 555,071، مع عرض متداول قدره 1.12B TEVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TEVA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.068387، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TEVA بمقدار +1.04% خلال الساعة الماضية و+3.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 77.98K.

معلومات سوق Tevaera (TEVA)

القيمة السوقية $ 555.07K$ 555.07K $ 555.07K الحجم (24 ساعة) $ 77.98K$ 77.98K $ 77.98K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M إمداد دورة التداول 1.12B 1.12B 1.12B إجمالي العرض 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tevaera هي $ 555.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 77.98K. العرض المتداول لـ TEVA يبلغ 1.12B، مع إجمالي عرض 4000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.98M.