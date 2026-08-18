سعر testibull اليوم

السعر المباشر لمشروع testibull (TESTIBULL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TESTIBULL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TESTIBULL.

يحتل testibull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,255، مع عرض متداول قدره 999.78M TESTIBULL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TESTIBULL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00551229، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TESTIBULL بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-24.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق testibull (TESTIBULL)

القيمة السوقية $ 20.26K$ 20.26K $ 20.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.26K$ 20.26K $ 20.26K إمداد دورة التداول 999.78M 999.78M 999.78M إجمالي العرض 999,781,688.672087 999,781,688.672087 999,781,688.672087

القيمة السوقية الحالية لـ testibull هي $ 20.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TESTIBULL يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999781688.672087. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.26K.