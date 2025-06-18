سعر tensorprox (SN91)
سعر tensorprox (SN91) المباشر لليوم هو USD 0.999049. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 451.59K. يتم تحديث سعر SN91 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق tensorprox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر tensorprox خلال اليوم هو -17.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 452.01K
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خلال اليوم، كان سعر tensorprox مقابل USD هو $ -0.2151342052570171 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر tensorprox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر tensorprox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر tensorprox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.2151342052570171
|-17.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر tensorprox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-17.71%
-48.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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