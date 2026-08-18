سعر Tensora اليوم

السعر المباشر لمشروع Tensora (TORA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TORA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TORA.

يحتل Tensora حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,938، مع عرض متداول قدره 1.00B TORA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TORA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01225463، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TORA بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و+0.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Tensora (TORA)

القيمة السوقية $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tensora هي $ 32.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TORA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.94K.