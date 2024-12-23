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سعر Tenset (10SET) المباشر لليوم هو USD 0.213868 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.81M . يتم تحديث سعر 10SET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tenset الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14M - تغيير سعر Tenset خلال اليوم هو +3.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 167.31M

أداء سعر Tenset (10SET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tenset مقابل USD هو $ +0.00783585 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tenset مقابل USD هو $ -0.0284428186 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tenset مقابل USD هو $ -0.0537523426 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tenset مقابل USD هو $ -0.1005329854767132 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00783585 +3.80% 30 يوم $ -0.0284428186 -13.29% 60 يوم $ -0.0537523426 -25.13% 90 يوم $ -0.1005329854767132 -31.97%

تحليل سعر Tenset (10SET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tenset: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.199911$ 0.199911 $ 0.199911 24 ساعة مرتفع $ 0.214495$ 0.214495 $ 0.214495 عالية طوال الوقت $ 6.48$ 6.48 $ 6.48 تغير السعر (1 ساعة) +4.73% تغير السعر (1يوم) +3.80% تغير السعر (7 أيام) -9.80%

معلومات سوق Tenset (10SET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: