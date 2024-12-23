سعر Tenset (10SET)
سعر Tenset (10SET) المباشر لليوم هو USD 0.213868. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.81M. يتم تحديث سعر 10SET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tenset الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14M
- تغيير سعر Tenset خلال اليوم هو +3.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 167.31M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر 10SET مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر 10SET.
خلال اليوم، كان سعر Tenset مقابل USD هو $ +0.00783585 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tenset مقابل USD هو $ -0.0284428186 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tenset مقابل USD هو $ -0.0537523426 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tenset مقابل USD هو $ -0.1005329854767132 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00783585
|+3.80%
|30 يوم
|$ -0.0284428186
|-13.29%
|60 يوم
|$ -0.0537523426
|-25.13%
|90 يوم
|$ -0.1005329854767132
|-31.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tenset: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.73%
+3.80%
-9.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
10set token has been launched in January 2021, using Ethereum erc20 protocol. It's a new generation etf 2.0 deflationary token with a smart staking system, that bridges cryptocurrencies with the stock market. Tenset adds a 2% transaction fee to every transfer. Half of the fee is burned creating a deflationary effect and another half is automatically distributed to all token holders. No need to freeze it or hold it any special wallet.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 10SET إلى AUD
A$0.34005012
|1 10SET إلى GBP
￡0.16895572
|1 10SET إلى EUR
€0.2031746
|1 10SET إلى USD
$0.213868
|1 10SET إلى MYR
RM0.96026732
|1 10SET إلى TRY
₺7.52601492
|1 10SET إلى JPY
¥33.47889672
|1 10SET إلى RUB
₽21.98349172
|1 10SET إلى INR
₹18.17664132
|1 10SET إلى IDR
Rp3,449.48338804
|1 10SET إلى PHP
₱12.5326648
|1 10SET إلى EGP
￡E.10.88160384
|1 10SET إلى BRL
R$1.30031744
|1 10SET إلى CAD
C$0.30583124
|1 10SET إلى BDT
৳25.45243068
|1 10SET إلى NGN
₦331.06338664
|1 10SET إلى UAH
₴8.93326636
|1 10SET إلى VES
Bs10.907268
|1 10SET إلى PKR
Rs59.29062564
|1 10SET إلى KZT
₸111.85510268
|1 10SET إلى THB
฿7.32070164
|1 10SET إلى TWD
NT$6.97423548
|1 10SET إلى CHF
Fr0.19034252
|1 10SET إلى HKD
HK$1.66175436
|1 10SET إلى MAD
.د.م2.14295736