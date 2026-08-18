سعر TENEX اليوم

السعر المباشر لمشروع TENEX (SN67) اليوم هو $ 1.2، مع تغير بنسبة 3.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN67 الحالي إلى USD هو $ 1.2 لكل SN67.

يحتل TENEX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,336,927، مع عرض متداول قدره 1.12M SN67. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN67 بين $ 1.2 (أدنى) و$ 1.25 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 48.12، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01483918.

على المدى القصير، تحرك SN67 بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-9.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.99K.

معلومات سوق TENEX (SN67)

القيمة السوقية $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M الحجم (24 ساعة) $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M إمداد دورة التداول 1.12M 1.12M 1.12M إجمالي العرض 1,115,959.570749927 1,115,959.570749927 1,115,959.570749927

القيمة السوقية الحالية لـ TENEX هي $ 1.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.99K. العرض المتداول لـ SN67 يبلغ 1.12M، مع إجمالي عرض 1115959.570749927. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.34M.