سعر Tema (TEMA)
سعر Tema (TEMA) المباشر لليوم هو USD 0.03404307. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.27M. يتم تحديث سعر TEMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tema الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.41M
- تغيير سعر Tema خلال اليوم هو +33.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Tema مقابل USD هو $ +0.00845068 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tema مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tema مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tema مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00845068
|+33.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tema: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+15.74%
+33.02%
+266.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience. By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience. Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem. The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges. Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology
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