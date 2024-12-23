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سعر Tema (TEMA) المباشر لليوم هو USD 0.03404307 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.27M . يتم تحديث سعر TEMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tema الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.41M - تغيير سعر Tema خلال اليوم هو +33.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Tema (TEMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tema مقابل USD هو $ +0.00845068 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tema مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tema مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tema مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00845068 +33.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tema (TEMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tema: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02427579$ 0.02427579 $ 0.02427579 24 ساعة مرتفع $ 0.03223316$ 0.03223316 $ 0.03223316 عالية طوال الوقت $ 0.03264901$ 0.03264901 $ 0.03264901 تغير السعر (1 ساعة) +15.74% تغير السعر (1يوم) +33.02% تغير السعر (7 أيام) +266.85%

معلومات سوق Tema (TEMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: