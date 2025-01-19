سعر TAY (TAY)
سعر TAY (TAY) المباشر لليوم هو USD 0.00249783. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر TAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 532.47K
- تغيير سعر TAY خلال اليوم هو -7.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 524.17M
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خلال اليوم، كان سعر TAY مقابل USD هو $ -0.000213267455963234 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000213267455963234
|-7.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.49%
-7.86%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI.
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