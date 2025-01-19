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سعر TAY (TAY) المباشر لليوم هو USD 0.00249783 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر TAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TAY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 532.47K - تغيير سعر TAY خلال اليوم هو -7.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 524.17M

أداء سعر TAY (TAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TAY مقابل USD هو $ -0.000213267455963234 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TAY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TAY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TAY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000213267455963234 -7.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TAY (TAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00228698$ 0.00228698 $ 0.00228698 24 ساعة مرتفع $ 0.0040107$ 0.0040107 $ 0.0040107 عالية طوال الوقت $ 0.0078192$ 0.0078192 $ 0.0078192 تغير السعر (1 ساعة) -6.49% تغير السعر (1يوم) -7.86% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق TAY (TAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: