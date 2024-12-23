سعر TasteNFT (TASTE)
سعر TasteNFT (TASTE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 435.37K. يتم تحديث سعر TASTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TasteNFT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.43
- تغيير سعر TasteNFT خلال اليوم هو -1.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 604.27T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TASTE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TASTE.
خلال اليوم، كان سعر TasteNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TasteNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TasteNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TasteNFT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.43%
|30 يوم
|$ 0
|-2.20%
|60 يوم
|$ 0
|+4.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TasteNFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-1.43%
-9.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TasteNFT is a static liquidity protocol with a purpose. Join our fast growing community empowering creators of exclusive NFT artwork with sensual Taste!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TASTE إلى AUD
A$--
|1 TASTE إلى GBP
￡--
|1 TASTE إلى EUR
€--
|1 TASTE إلى USD
$--
|1 TASTE إلى MYR
RM--
|1 TASTE إلى TRY
₺--
|1 TASTE إلى JPY
¥--
|1 TASTE إلى RUB
₽--
|1 TASTE إلى INR
₹--
|1 TASTE إلى IDR
Rp--
|1 TASTE إلى PHP
₱--
|1 TASTE إلى EGP
￡E.--
|1 TASTE إلى BRL
R$--
|1 TASTE إلى CAD
C$--
|1 TASTE إلى BDT
৳--
|1 TASTE إلى NGN
₦--
|1 TASTE إلى UAH
₴--
|1 TASTE إلى VES
Bs--
|1 TASTE إلى PKR
Rs--
|1 TASTE إلى KZT
₸--
|1 TASTE إلى THB
฿--
|1 TASTE إلى TWD
NT$--
|1 TASTE إلى CHF
Fr--
|1 TASTE إلى HKD
HK$--
|1 TASTE إلى MAD
.د.م--