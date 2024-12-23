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سعر TAOSHI (TAOSHI) المباشر لليوم هو USD 0.02006843 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 418.60K . يتم تحديث سعر TAOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TAOSHI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 858.96 - تغيير سعر TAOSHI خلال اليوم هو -4.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.85M

أداء سعر TAOSHI (TAOSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TAOSHI مقابل USD هو $ -0.00085730987060088 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TAOSHI مقابل USD هو $ -0.0058115203 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TAOSHI مقابل USD هو $ -0.0111545892 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TAOSHI مقابل USD هو $ -0.021868554739704364 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00085730987060088 -4.09% 30 يوم $ -0.0058115203 -28.95% 60 يوم $ -0.0111545892 -55.58% 90 يوم $ -0.021868554739704364 -52.14%

تحليل سعر TAOSHI (TAOSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TAOSHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01982498$ 0.01982498 $ 0.01982498 24 ساعة مرتفع $ 0.02161498$ 0.02161498 $ 0.02161498 عالية طوال الوقت $ 0.233055$ 0.233055 $ 0.233055 تغير السعر (1 ساعة) -1.84% تغير السعر (1يوم) -4.09% تغير السعر (7 أيام) -14.81%

معلومات سوق TAOSHI (TAOSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: