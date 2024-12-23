سعر TAOSHI (TAOSHI)
سعر TAOSHI (TAOSHI) المباشر لليوم هو USD 0.02006843. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 418.60K. يتم تحديث سعر TAOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAOSHI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 858.96
- تغيير سعر TAOSHI خلال اليوم هو -4.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.85M
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خلال اليوم، كان سعر TAOSHI مقابل USD هو $ -0.00085730987060088 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAOSHI مقابل USD هو $ -0.0058115203 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAOSHI مقابل USD هو $ -0.0111545892 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAOSHI مقابل USD هو $ -0.021868554739704364 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00085730987060088
|-4.09%
|30 يوم
|$ -0.0058115203
|-28.95%
|60 يوم
|$ -0.0111545892
|-55.58%
|90 يوم
|$ -0.021868554739704364
|-52.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAOSHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.84%
-4.09%
-14.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The unification of Satoshi Nakamotos and Bittensor‘s dream of decentralization on Solana.
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