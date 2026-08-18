سعر TAIX اليوم

السعر المباشر لمشروع TAIX (TAIX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TAIX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TAIX.

يحتل TAIX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,083، مع عرض متداول قدره 10.00B TAIX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TAIX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TAIX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TAIX (TAIX)

القيمة السوقية $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TAIX هي $ 20.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAIX يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.08K.