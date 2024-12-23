سعر Synk (SYNK)
سعر Synk (SYNK) المباشر لليوم هو USD 0.04081292. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.08M. يتم تحديث سعر SYNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Synk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.26K
- تغيير سعر Synk خلال اليوم هو -6.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Synk مقابل USD هو $ -0.00265114388212449 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Synk مقابل USD هو $ +0.0083780925 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Synk مقابل USD هو $ +0.0181422204 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Synk مقابل USD هو $ +0.001158706889660755 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00265114388212449
|-6.09%
|30 يوم
|$ +0.0083780925
|+20.53%
|60 يوم
|$ +0.0181422204
|+44.45%
|90 يوم
|$ +0.001158706889660755
|+2.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Synk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.97%
-6.09%
-30.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.
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