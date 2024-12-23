احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SYNK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SYNK.

سعر Synk (SYNK) المباشر لليوم هو USD 0.04081292 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.08M . يتم تحديث سعر SYNK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.26K - تغيير سعر Synk خلال اليوم هو -6.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Synk (SYNK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synk مقابل USD هو $ -0.00265114388212449 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synk مقابل USD هو $ +0.0083780925 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synk مقابل USD هو $ +0.0181422204 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synk مقابل USD هو $ +0.001158706889660755 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00265114388212449 -6.09% 30 يوم $ +0.0083780925 +20.53% 60 يوم $ +0.0181422204 +44.45% 90 يوم $ +0.001158706889660755 +2.92%

تحليل سعر Synk (SYNK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03817138$ 0.03817138 $ 0.03817138 24 ساعة مرتفع $ 0.04398307$ 0.04398307 $ 0.04398307 عالية طوال الوقت $ 0.087519$ 0.087519 $ 0.087519 تغير السعر (1 ساعة) -0.97% تغير السعر (1يوم) -6.09% تغير السعر (7 أيام) -30.74%

معلومات سوق Synk (SYNK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: