معلومات سعر Syncoin (SNC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 29.01 24 ساعة منخفض $ 29.5 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 31.83 أدنى سعر $ 25.03 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) -0.83%

سعر Syncoin (SNC) في الوقت الحقيقي هو $29.48. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SNC بين أدنى سعر $ 29.01 وأعلى سعر $ 29.5، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSNC على الإطلاق هو $ 31.83، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 25.03.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SNC +0.11% على مدار الساعة الماضية، +0.14% على مدار 24 ساعة، و -0.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Syncoin (SNC)

القيمة السوقية $ 1.20M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.67M إمداد دورة التداول 40.70K إجمالي العرض 1,618,033.0

القيمة السوقية الحالية لـ Syncoin هي $ 1.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SNC يبلغ 40.70K، مع إجمالي عرض 1618033.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.67M.