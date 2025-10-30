استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Syncoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 29.13 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Syncoin نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 30.5865 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر SNC هو $ 32.1158 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر SNC هو $ 33.7216 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SNC في عام 2029 هو $ 35.4076 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SNC في عام 2030 هو $ 37.1780 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Syncoin نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 60.5591.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Syncoin نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 98.6445.