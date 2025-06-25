سعر Sync Network (SYNC)
سعر Sync Network (SYNC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.75K. يتم تحديث سعر SYNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sync Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Sync Network خلال اليوم هو +10.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 161.83M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SYNC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SYNC.
خلال اليوم، كان سعر Sync Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sync Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sync Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sync Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.29%
|30 يوم
|$ 0
|-16.20%
|60 يوم
|$ 0
|+0.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sync Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+10.29%
-2.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Projects in the decentralized finance space started utilizing stake and proof-of-liquidity mechanics to develop a trustless economy but fundamental flaws have held these projects behind. The SYNC Network addresses these problems and offers a workable solution through tradeable stakes bonding Uniswap liquidity pairs with a fully trustless ERC-20 token (SYNC). SYNC enables users to earn interest by staking a cyptographic bond to Uniswap liquidity pair tokens (Crypto Bonds). Crypto Bonds are an NFT (ERC-721) token with collectible attributes, accruing interest rates, and the ability to separately trade and speculate on them within a secondary market. SYNC Network works to bring stability and risk mitigation to decentralized finance by solidifying a guarantee on holding liquidity pairs for an extended period of time. The Sync Network can help build a needed, stable foundation for the DeFi space and a fully functioning, more robust trustless economy. -- The SYNC Network is composed of two main contracts: the SYNC ERC-20 contract and the Crypto Bond ERC-721 contract. SYNC tokens have an undefined total supply with inflationary and deflationary attributes through the interactions with Crypto Bond investors. Despite being a long-term investment, Crypto Bonds do not share anything in common with traditional finance bonds. The name comes from the bonding of liquidity pairs and our own token. Crypto Bonds introduce proof of long-term position in DeFi liquidity pools, and will naturally strengthen the core of DeFi finance as a whole. They are a tradeable, long-term (90 days - 3 years) stake - bonding Uniswap liquidity-pair tokens together with SYNC. Deflation of the currency happens when Crypto Bonds are created, burning SYNC from the total supply. Using a Crypto Bond, an investor is able to lock liquidity-pair tokens with the corresponding dollar-to-dollar value in SYNC at some guaranteed interest rate of SYNC upon maturation. Dividend paying versions are also available. Therefore, this occurs in inflation, minting the principle plus interest. Crypto Bond Interest Rates SYNC balances itself through daily, self-correcting interest rates. Interest rates of bonds depends on three factors. 1. Total supply of sync in the market. 2. Duration of bond 3. Total bonded amount of that liquidity pair token Please see the full whitepaper and website https://www.syncbond.com for more information.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Sync Network (SYNC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SYNC والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SYNC إلى VND
₫--
|1 SYNC إلى AUD
A$--
|1 SYNC إلى GBP
￡--
|1 SYNC إلى EUR
€--
|1 SYNC إلى USD
$--
|1 SYNC إلى MYR
RM--
|1 SYNC إلى TRY
₺--
|1 SYNC إلى JPY
¥--
|1 SYNC إلى RUB
₽--
|1 SYNC إلى INR
₹--
|1 SYNC إلى IDR
Rp--
|1 SYNC إلى KRW
₩--
|1 SYNC إلى PHP
₱--
|1 SYNC إلى EGP
￡E.--
|1 SYNC إلى BRL
R$--
|1 SYNC إلى CAD
C$--
|1 SYNC إلى BDT
৳--
|1 SYNC إلى NGN
₦--
|1 SYNC إلى UAH
₴--
|1 SYNC إلى VES
Bs--
|1 SYNC إلى PKR
Rs--
|1 SYNC إلى KZT
₸--
|1 SYNC إلى THB
฿--
|1 SYNC إلى TWD
NT$--
|1 SYNC إلى AED
د.إ--
|1 SYNC إلى CHF
Fr--
|1 SYNC إلى HKD
HK$--
|1 SYNC إلى MAD
.د.م--
|1 SYNC إلى MXN
$--
|1 SYNC إلى PLN
zł--