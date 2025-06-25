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سعر Sync Network (SYNC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.75K . يتم تحديث سعر SYNC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sync Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Sync Network خلال اليوم هو +10.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 161.83M

أداء سعر Sync Network (SYNC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sync Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sync Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sync Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sync Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.29% 30 يوم $ 0 -16.20% 60 يوم $ 0 +0.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sync Network (SYNC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sync Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.209893$ 0.209893 $ 0.209893 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +10.29% تغير السعر (7 أيام) -2.64%

معلومات سوق Sync Network (SYNC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: