سعر SYNAPZ اليوم

السعر المباشر لمشروع SYNAPZ (SYNAPZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYNAPZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SYNAPZ.

يحتل SYNAPZ حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 289,485، مع عرض متداول قدره 999.99M SYNAPZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYNAPZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00127004، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SYNAPZ بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-3.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 498.23.

معلومات سوق SYNAPZ (SYNAPZ)

القيمة السوقية $ 289.49K$ 289.49K $ 289.49K الحجم (24 ساعة) $ 498.23$ 498.23 $ 498.23 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 289.49K$ 289.49K $ 289.49K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,993,605.182838 999,993,605.182838 999,993,605.182838

القيمة السوقية الحالية لـ SYNAPZ هي $ 289.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 498.23. العرض المتداول لـ SYNAPZ يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999993605.182838. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 289.49K.