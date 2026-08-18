سعر Synapse Power اليوم

السعر المباشر لمشروع Synapse Power (XNAP) اليوم هو $ 0.01217818، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XNAP الحالي إلى USD هو $ 0.01217818 لكل XNAP.

يحتل Synapse Power حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,838,675، مع عرض متداول قدره 150.98M XNAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XNAP بين $ 0.01205921 (أدنى) و$ 0.0122984 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01262545، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00650415.

على المدى القصير، تحرك XNAP بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-0.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.62K.

معلومات سوق Synapse Power (XNAP)

القيمة السوقية $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M الحجم (24 ساعة) $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.17M$ 12.17M $ 12.17M إمداد دورة التداول 150.98M 150.98M 150.98M إجمالي العرض 999,112,109.64 999,112,109.64 999,112,109.64

القيمة السوقية الحالية لـ Synapse Power هي $ 1.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.62K. العرض المتداول لـ XNAP يبلغ 150.98M، مع إجمالي عرض 999112109.64. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.17M.