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سعر SX Network (SX) المباشر لليوم هو USD 0.03612618 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.15M . يتم تحديث سعر SX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SX Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SX Network خلال اليوم هو +7.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 557.69M

أداء سعر SX Network (SX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SX Network مقابل USD هو $ +0.00246767 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SX Network مقابل USD هو $ -0.0037625669 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SX Network مقابل USD هو $ -0.0150058253 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SX Network مقابل USD هو $ -0.03675655775933374 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00246767 +7.33% 30 يوم $ -0.0037625669 -10.41% 60 يوم $ -0.0150058253 -41.53% 90 يوم $ -0.03675655775933374 -50.43%

تحليل سعر SX Network (SX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SX Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03318665$ 0.03318665 $ 0.03318665 24 ساعة مرتفع $ 0.0362556$ 0.0362556 $ 0.0362556 عالية طوال الوقت $ 0.248586$ 0.248586 $ 0.248586 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +7.33% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق SX Network (SX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: