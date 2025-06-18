سعر Super Cycle (CYCLE)
سعر Super Cycle (CYCLE) المباشر لليوم هو USD 0.00002462. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.69K. يتم تحديث سعر CYCLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Super Cycle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Super Cycle خلال اليوم هو -19.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Super Cycle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Cycle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Cycle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Cycle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Cycle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
-19.42%
-17.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
STOP TRADING AND BELIEVE IN SOMETHING Hype, belief, community-driven, and unironically emotional with that powerful "we're part of history" Believe. Meme. Moon. We're not just here to speculate. We're here to witness history. This is the Super Cycle you tell your grandkids about. The one where broke boys became legends. Where culture wasn't just consumed — it was minted. You gotta believe in something — and we believe in the next big wave. The one powered by memes, magic internet money, and millions of unserious people doing serious numbers. This is the year. The cycle. The movement. Stand tall. Hold tight. Post memes. Get rich. Together — we don't just go up… We moon.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Super Cycle (CYCLE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CYCLE والتوكن الشاملة الآن!
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