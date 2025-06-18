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سعر Super Cycle (CYCLE) المباشر لليوم هو USD 0.00002462 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.69K . يتم تحديث سعر CYCLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Super Cycle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Super Cycle خلال اليوم هو -19.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Super Cycle (CYCLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Super Cycle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Cycle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Cycle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Cycle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -19.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Super Cycle (CYCLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Cycle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002307$ 0.00002307 $ 0.00002307 24 ساعة مرتفع $ 0.00003145$ 0.00003145 $ 0.00003145 عالية طوال الوقت $ 0.00069159$ 0.00069159 $ 0.00069159 تغير السعر (1 ساعة) -0.84% تغير السعر (1يوم) -19.42% تغير السعر (7 أيام) -17.17%

معلومات سوق Super Cycle (CYCLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: