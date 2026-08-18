سعر Suncat اليوم

السعر المباشر لمشروع Suncat (SUNCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUNCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUNCAT.

يحتل Suncat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 194,634، مع عرض متداول قدره 1.00B SUNCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUNCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02415357، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUNCAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 383.51.

معلومات سوق Suncat (SUNCAT)

القيمة السوقية $ 194.63K$ 194.63K $ 194.63K الحجم (24 ساعة) $ 383.51$ 383.51 $ 383.51 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 194.63K$ 194.63K $ 194.63K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Suncat هي $ 194.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 383.51. العرض المتداول لـ SUNCAT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 194.63K.