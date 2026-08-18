سعر StrikeBit AI اليوم

السعر المباشر لمشروع StrikeBit AI (STRIKE) اليوم هو $ 0.00293342، مع تغير بنسبة 17.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRIKE الحالي إلى USD هو $ 0.00293342 لكل STRIKE.

يحتل StrikeBit AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 615,730، مع عرض متداول قدره 209.90M STRIKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRIKE بين $ 0.00230926 (أدنى) و$ 0.00301221 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1439، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00207266.

على المدى القصير، تحرك STRIKE بمقدار -1.66% خلال الساعة الماضية و-57.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 78.35K.

معلومات سوق StrikeBit AI (STRIKE)

القيمة السوقية $ 615.73K$ 615.73K $ 615.73K الحجم (24 ساعة) $ 78.35K$ 78.35K $ 78.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.87M$ 5.87M $ 5.87M إمداد دورة التداول 209.90M 209.90M 209.90M إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ StrikeBit AI هي $ 615.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 78.35K. العرض المتداول لـ STRIKE يبلغ 209.90M، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.87M.