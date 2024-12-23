سعر Streamr (DATA)
سعر Streamr (DATA) المباشر لليوم هو USD 0.04440071. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.02M. يتم تحديث سعر DATA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Streamr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.66M
- تغيير سعر Streamr خلال اليوم هو -4.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 767.12M
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خلال اليوم، كان سعر Streamr مقابل USD هو $ -0.00206955582794903 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Streamr مقابل USD هو $ +0.0033291030 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Streamr مقابل USD هو $ +0.0111910257 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Streamr مقابل USD هو $ +0.001406349389329865 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00206955582794903
|-4.45%
|30 يوم
|$ +0.0033291030
|+7.50%
|60 يوم
|$ +0.0111910257
|+25.20%
|90 يوم
|$ +0.001406349389329865
|+3.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Streamr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
-4.45%
-22.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value.
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