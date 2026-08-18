سعر StreamerCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع StreamerCoin (STREAMER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STREAMER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STREAMER.

يحتل StreamerCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,518، مع عرض متداول قدره 999.70M STREAMER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STREAMER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03801292، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STREAMER بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و+7.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق StreamerCoin (STREAMER)

القيمة السوقية $ 23.52K$ 23.52K $ 23.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.52K$ 23.52K $ 23.52K إمداد دورة التداول 999.70M 999.70M 999.70M إجمالي العرض 999,695,975.016851 999,695,975.016851 999,695,975.016851

القيمة السوقية الحالية لـ StreamerCoin هي $ 23.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STREAMER يبلغ 999.70M، مع إجمالي عرض 999695975.016851. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.52K.