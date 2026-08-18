سعر StoneYield USD اليوم

السعر المباشر لمشروع StoneYield USD (STUSD) اليوم هو $ 0.994048، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STUSD الحالي إلى USD هو $ 0.994048 لكل STUSD.

يحتل StoneYield USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,877,292، مع عرض متداول قدره 2.89M STUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STUSD بين $ 0.989509 (أدنى) و$ 1.002 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.54، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.106559.

على المدى القصير، تحرك STUSD بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-0.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33.26K.

معلومات سوق StoneYield USD (STUSD)

القيمة السوقية $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M الحجم (24 ساعة) $ 33.26K$ 33.26K $ 33.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M إمداد دورة التداول 2.89M 2.89M 2.89M إجمالي العرض 2,894,501.74 2,894,501.74 2,894,501.74

القيمة السوقية الحالية لـ StoneYield USD هي $ 2.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.26K. العرض المتداول لـ STUSD يبلغ 2.89M، مع إجمالي عرض 2894501.74. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.88M.