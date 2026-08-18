سعر Startup اليوم

السعر المباشر لمشروع Startup (STARTUP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STARTUP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STARTUP.

يحتل Startup حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49,864، مع عرض متداول قدره 990.09M STARTUP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STARTUP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04941365، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STARTUP بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-1.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Startup (STARTUP)

القيمة السوقية $ 49.86K$ 49.86K $ 49.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.86K$ 49.86K $ 49.86K إمداد دورة التداول 990.09M 990.09M 990.09M إجمالي العرض 990,094,268.0473561 990,094,268.0473561 990,094,268.0473561

القيمة السوقية الحالية لـ Startup هي $ 49.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STARTUP يبلغ 990.09M، مع إجمالي عرض 990094268.0473561. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.86K.