سعر Starri (STARRI)
سعر Starri (STARRI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.45K. يتم تحديث سعر STARRI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Starri الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 656.83
- تغيير سعر Starri خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 985.87M
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خلال اليوم، كان سعر Starri مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Starri مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Starri مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Starri مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.22%
|30 يوم
|$ 0
|-33.01%
|60 يوم
|$ 0
|-5.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Starri: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-0.22%
-20.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Love at first sight! STARRI is something truly special. Though the original developer left the project, the dedicated STARRI community took charge and tirelessly promoted this new gem within the crypto world. Our efforts paid off—STARRI reached nearly $4 million in market cap on its first day!
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