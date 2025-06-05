سعر STARBASE (STARBASE)
سعر STARBASE (STARBASE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.49K. يتم تحديث سعر STARBASE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STARBASE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر STARBASE خلال اليوم هو -5.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STARBASE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STARBASE.
خلال اليوم، كان سعر STARBASE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STARBASE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STARBASE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STARBASE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.72%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر STARBASE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-5.72%
-35.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STARBASE إلى VND
₫--
|1 STARBASE إلى AUD
A$--
|1 STARBASE إلى GBP
￡--
|1 STARBASE إلى EUR
€--
|1 STARBASE إلى USD
$--
|1 STARBASE إلى MYR
RM--
|1 STARBASE إلى TRY
₺--
|1 STARBASE إلى JPY
¥--
|1 STARBASE إلى RUB
₽--
|1 STARBASE إلى INR
₹--
|1 STARBASE إلى IDR
Rp--
|1 STARBASE إلى KRW
₩--
|1 STARBASE إلى PHP
₱--
|1 STARBASE إلى EGP
￡E.--
|1 STARBASE إلى BRL
R$--
|1 STARBASE إلى CAD
C$--
|1 STARBASE إلى BDT
৳--
|1 STARBASE إلى NGN
₦--
|1 STARBASE إلى UAH
₴--
|1 STARBASE إلى VES
Bs--
|1 STARBASE إلى PKR
Rs--
|1 STARBASE إلى KZT
₸--
|1 STARBASE إلى THB
฿--
|1 STARBASE إلى TWD
NT$--
|1 STARBASE إلى AED
د.إ--
|1 STARBASE إلى CHF
Fr--
|1 STARBASE إلى HKD
HK$--
|1 STARBASE إلى MAD
.د.م--
|1 STARBASE إلى MXN
$--