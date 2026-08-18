سعر STAKR اليوم

السعر المباشر لمشروع STAKR (STAKR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STAKR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STAKR.

يحتل STAKR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,988، مع عرض متداول قدره 100.00B STAKR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STAKR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STAKR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق STAKR (STAKR)

القيمة السوقية $ 31.99K$ 31.99K $ 31.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.99K$ 31.99K $ 31.99K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ STAKR هي $ 31.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STAKR يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.99K.