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سعر STAKR المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ STAKR هي 31,988 USD. تابع تحديثات أسعار STAKR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر STAKR المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ STAKR هي 31,988 USD. تابع تحديثات أسعار STAKR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن STAKR

معلومات سعر STAKR

ما هو STAKR

الموقع الرسمي لـ STAKR

اقتصاد توكن STAKR

توقعات سعر STAKR

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شعار STAKR

سعر STAKR (STAKR)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STAKR إلى USD:

$0.000000319878
$0.000000319878$0.000000319878
+1.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار STAKR (STAKR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:16:43 (UTC+8)

سعر STAKR اليوم

السعر المباشر لمشروع STAKR (STAKR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STAKR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STAKR.

يحتل STAKR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,988، مع عرض متداول قدره 100.00B STAKR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STAKR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STAKR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق STAKR (STAKR)

$ 31.99K
$ 31.99K$ 31.99K

--
----

$ 31.99K
$ 31.99K$ 31.99K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ STAKR هي $ 31.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STAKR يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.99K.

سجل سعر STAKR بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.55%

+1.15%

+1.15%

سجل سعر STAKR (STAKR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STAKR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STAKR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STAKR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STAKR مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.55%
30 يوم$ 0-5.79%
60 يوم$ 0-14.39%
90 يوم----

توقعات أسعار STAKR

STAKR (STAKR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STAKR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSTAKR (STAKR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر STAKR نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر STAKR الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار STAKR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار STAKR.

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نبذة عن STAKR

ما هو السعر المباشر لـ STAKR؟

يتم تداول STAKR بسعر $، مسجلًا تحركًا في السعر بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم في الوقت الفعلي المدخلات المجمعة من أسواق عقود الفروقات المتعددة.

ما مدى تقلب STAKR اليوم؟

يبلغ معدل تقلب سعر STAKR خلال الـ 24 ساعة الماضية --%. ويشير التقلب الأعلى إلى تغيرات سريعة في الأسعار، بينما يدل التقلب الأقل على استقرار أكبر.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة لـ STAKR؟

تذبذب سعر الرمز بين $ (الحد الأدنى) و$ (الحد الأقصى). غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا النطاق لتقييم الزخم اليومي وقوة السوق.

كم بلغ حجم التداول الذي حققه STAKR؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، جمع STAKR حجم تداول بلغ $--، مما يوضح مدى نشاط السوق مع هذا الأصل.

كيف يقارن السعر الحالي بأعلى وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $، بينما يبلغ أدنى مستوى له على الإطلاق $. تساعد مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات المتداولين على فهم الدورات طويلة الأجل.

ما مدى قوة السيولة في سوق STAKR؟

تم تصنيف قوة السيولة بدرجة --/100، مما يشير إلى عمق طلب البيع والشراء وسهولة التنفيذ خلال جلسات التداول النشطة.

كيف يقارن STAKR بالرموز الأخرى من فئة Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents؟

ضمن فئة Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents، يُظهر STAKR أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم سيولة بلغ $-- واهتمام متواصل من المتداولين.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول STAKR

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:16:43 (UTC+8)

تحديثات STAKR (STAKR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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