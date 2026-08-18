سعر Staked Aave اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked Aave (STKAAVE) اليوم هو $ 88.58، مع تغير بنسبة 2.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STKAAVE الحالي إلى USD هو $ 88.58 لكل STKAAVE.

يحتل Staked Aave حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 216,878,642، مع عرض متداول قدره 2.45M STKAAVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STKAAVE بين $ 85.24 (أدنى) و$ 89.4 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 205.25، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 44.13.

على المدى القصير، تحرك STKAAVE بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و-0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.35K.

معلومات سوق Staked Aave (STKAAVE)

القيمة السوقية $ 216.88M$ 216.88M $ 216.88M الحجم (24 ساعة) $ 1.35K$ 1.35K $ 1.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 216.88M$ 216.88M $ 216.88M إمداد دورة التداول 2.45M 2.45M 2.45M إجمالي العرض 2,449,056.35718609 2,449,056.35718609 2,449,056.35718609

القيمة السوقية الحالية لـ Staked Aave هي $ 216.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.35K. العرض المتداول لـ STKAAVE يبلغ 2.45M، مع إجمالي عرض 2449056.35718609. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 216.88M.