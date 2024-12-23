سعر SQRCAT (SQRCAT)
سعر SQRCAT (SQRCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 374.19K. يتم تحديث سعر SQRCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SQRCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 437.67
- تغيير سعر SQRCAT خلال اليوم هو -4.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 48.16T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SQRCAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SQRCAT.
خلال اليوم، كان سعر SQRCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SQRCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SQRCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SQRCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.11%
|30 يوم
|$ 0
|-28.62%
|60 يوم
|$ 0
|-7.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SQRCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
-4.11%
-32.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SQRCAT is a new Culture & Community Coin on AVAX. Launched on March 7th as a zero-utility token, it fits most suitably into the memecoin category, however one of the project’s aims is to bridge the memecoin market to professional branding industries in order to onboard new audiences into crypto altogether. Therefore SQRCAT also presents itself as a professional brand. It is heavily community-focussed and relies entirely on organic growth, with no fake followers and zero promotions or shills paid for. The project can look back on a very successful launch, with solid early community engagement, a balanced distribution of funds across the chain and first price development looking healthy and clean. The contract was renounced, the LP token burned, and the team (who is doxxed on Twitter/X) is now working in full swing to take the project to the highest registers.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SQRCAT إلى AUD
A$--
|1 SQRCAT إلى GBP
￡--
|1 SQRCAT إلى EUR
€--
|1 SQRCAT إلى USD
$--
|1 SQRCAT إلى MYR
RM--
|1 SQRCAT إلى TRY
₺--
|1 SQRCAT إلى JPY
¥--
|1 SQRCAT إلى RUB
₽--
|1 SQRCAT إلى INR
₹--
|1 SQRCAT إلى IDR
Rp--
|1 SQRCAT إلى PHP
₱--
|1 SQRCAT إلى EGP
￡E.--
|1 SQRCAT إلى BRL
R$--
|1 SQRCAT إلى CAD
C$--
|1 SQRCAT إلى BDT
৳--
|1 SQRCAT إلى NGN
₦--
|1 SQRCAT إلى UAH
₴--
|1 SQRCAT إلى VES
Bs--
|1 SQRCAT إلى PKR
Rs--
|1 SQRCAT إلى KZT
₸--
|1 SQRCAT إلى THB
฿--
|1 SQRCAT إلى TWD
NT$--
|1 SQRCAT إلى CHF
Fr--
|1 SQRCAT إلى HKD
HK$--
|1 SQRCAT إلى MAD
.د.م--