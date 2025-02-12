سعر SPYRO (SPYRO)
سعر SPYRO (SPYRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPYRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SPYRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.95
- تغيير سعر SPYRO خلال اليوم هو +1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SPYRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SPYRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SPYRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SPYRO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.59%
|30 يوم
|$ 0
|-20.34%
|60 يوم
|$ 0
|-35.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SPYRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.59%
-6.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spyro is the most memeable meme dragon in existence, deployed on the ERC20 network in the year of the Dragon. There is no stealth launch with insiders and snipers; instead, there’s a healthy supply distribution through the auto-listing pre-sale. Spyro loves eating dogs, frogs, and pork for breakfast.
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