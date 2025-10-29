معلومات سعر SPX6969 (SPX6969) في (USD)

سعر SPX6969 (SPX6969) في الوقت الحقيقي هو $0.00029127. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPX6969 بين أدنى سعر $ 0.00029046 وأعلى سعر $ 0.0003075، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPX6969 على الإطلاق هو $ 0.00302399، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000182.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPX6969 -0.63% على مدار الساعة الماضية، -5.27% على مدار 24 ساعة، و +2.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SPX6969 (SPX6969)

القيمة السوقية الحالية لـ SPX6969 هي $ 291.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPX6969 يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999998558.98507. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 291.27K.