سعر sPOL اليوم

السعر المباشر لمشروع sPOL (SPOL) اليوم هو $ 0.080911، مع تغير بنسبة 7.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPOL الحالي إلى USD هو $ 0.080911 لكل SPOL.

يحتل sPOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,513,664، مع عرض متداول قدره 191.74M SPOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPOL بين $ 0.075463 (أدنى) و$ 0.08383 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.200304، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.068302.

على المدى القصير، تحرك SPOL بمقدار +0.61% خلال الساعة الماضية و+4.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.92K.

معلومات سوق sPOL (SPOL)

القيمة السوقية $ 15.51M$ 15.51M $ 15.51M الحجم (24 ساعة) $ 1.92K$ 1.92K $ 1.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.51M$ 15.51M $ 15.51M إمداد دورة التداول 191.74M 191.74M 191.74M إجمالي العرض 191,740,159.5847575 191,740,159.5847575 191,740,159.5847575

القيمة السوقية الحالية لـ sPOL هي $ 15.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.92K. العرض المتداول لـ SPOL يبلغ 191.74M، مع إجمالي عرض 191740159.5847575. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.51M.