سعر Splash Dog (BUSTER)
سعر Splash Dog (BUSTER) المباشر لليوم هو USD 0.00133015. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M. يتم تحديث سعر BUSTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Splash Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.76K
- تغيير سعر Splash Dog خلال اليوم هو -12.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Splash Dog مقابل USD هو $ -0.000188898557066032 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Splash Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Splash Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Splash Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000188898557066032
|-12.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Splash Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
-12.43%
-62.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me - Signature Pool Dive - Serial Killer - Silly Roadmap 1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs 3. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash?
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