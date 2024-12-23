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سعر Splash Dog (BUSTER) المباشر لليوم هو USD 0.00133015 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M . يتم تحديث سعر BUSTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Splash Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.76K - تغيير سعر Splash Dog خلال اليوم هو -12.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Splash Dog (BUSTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Splash Dog مقابل USD هو $ -0.000188898557066032 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Splash Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Splash Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Splash Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000188898557066032 -12.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Splash Dog (BUSTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Splash Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00119552$ 0.00119552 $ 0.00119552 24 ساعة مرتفع $ 0.00182684$ 0.00182684 $ 0.00182684 عالية طوال الوقت $ 0.00444016$ 0.00444016 $ 0.00444016 تغير السعر (1 ساعة) +0.63% تغير السعر (1يوم) -12.43% تغير السعر (7 أيام) -62.39%

معلومات سوق Splash Dog (BUSTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: