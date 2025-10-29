معلومات سعر SPIRA (SPIRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00178383 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.49% تغير السعر (1يوم) -1.54% تغير السعر (7 أيام) +88.66%

سعر SPIRA (SPIRA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPIRA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPIRA على الإطلاق هو $ 0.00178383، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPIRA +1.49% على مدار الساعة الماضية، -1.54% على مدار 24 ساعة، و +88.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SPIRA (SPIRA)

القيمة السوقية $ 161.08K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 847.87K إمداد دورة التداول 189.98M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SPIRA هي $ 161.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPIRA يبلغ 189.98M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 847.87K.