سعر SPCX69 اليوم

السعر المباشر لمشروع SPCX69 (SPCX69) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPCX69 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPCX69.

يحتل SPCX69 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 602,894، مع عرض متداول قدره 1000.00M SPCX69. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPCX69 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00770421، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPCX69 بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-7.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.86K.

معلومات سوق SPCX69 (SPCX69)

القيمة السوقية $ 602.89K$ 602.89K $ 602.89K الحجم (24 ساعة) $ 2.86K$ 2.86K $ 2.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 602.89K$ 602.89K $ 602.89K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,998,262.223941 999,998,262.223941 999,998,262.223941

القيمة السوقية الحالية لـ SPCX69 هي $ 602.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.86K. العرض المتداول لـ SPCX69 يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999998262.223941. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 602.89K.