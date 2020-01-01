توكنوميكس Spartan Protocol (SPARTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Spartan Protocol (SPARTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Spartan Protocol (SPARTA) الموقع الرسمي: https://spartanprotocol.org اشتر SPARTA الآن!

توكنوميكس Spartan Protocol (SPARTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Spartan Protocol (SPARTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 84.87K $ 84.87K $ 84.87K إجمالي العرض: $ 99.02M $ 99.02M $ 99.02M العرض المتداول: $ 74.78M $ 74.78M $ 74.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 112.38K $ 112.38K $ 112.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.25 $ 2.25 $ 2.25 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00113458 $ 0.00113458 $ 0.00113458 معرفة المزيد عن سعر Spartan Protocol (SPARTA)

توكنوميكس Spartan Protocol (SPARTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Spartan Protocol (SPARTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPARTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPARTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPARTA، استكشف السعر المباشر لتوكن SPARTA!

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