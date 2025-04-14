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سعر Spartan Protocol (SPARTA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.77K . يتم تحديث سعر SPARTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spartan Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Spartan Protocol خلال اليوم هو +0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 74.78M

أداء سعر Spartan Protocol (SPARTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spartan Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spartan Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spartan Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spartan Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.56% 30 يوم $ 0 -13.35% 60 يوم $ 0 -85.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spartan Protocol (SPARTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spartan Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.56% تغير السعر (7 أيام) +7.54%

معلومات سوق Spartan Protocol (SPARTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: