سعر Spartan Protocol (SPARTA)
سعر Spartan Protocol (SPARTA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.77K. يتم تحديث سعر SPARTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spartan Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Spartan Protocol خلال اليوم هو +0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 74.78M
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خلال اليوم، كان سعر Spartan Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spartan Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spartan Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spartan Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.56%
|30 يوم
|$ 0
|-13.35%
|60 يوم
|$ 0
|-85.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spartan Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.56%
+7.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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