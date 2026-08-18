سعر SOULONSOL اليوم

السعر المباشر لمشروع SOULONSOL (SOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOS.

يحتل SOULONSOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 74,352، مع عرض متداول قدره 979.15M SOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00113679، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SOULONSOL (SOS)

القيمة السوقية $ 74.35K$ 74.35K $ 74.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 74.35K$ 74.35K $ 74.35K إمداد دورة التداول 979.15M 979.15M 979.15M إجمالي العرض 979,151,131.2975581 979,151,131.2975581 979,151,131.2975581

القيمة السوقية الحالية لـ SOULONSOL هي $ 74.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOS يبلغ 979.15M، مع إجمالي عرض 979151131.2975581. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.35K.