سعر Solvr اليوم

السعر المباشر لمشروع Solvr (SOLVR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLVR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOLVR.

يحتل Solvr حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,096، مع عرض متداول قدره 100.00B SOLVR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLVR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLVR بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-15.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Solvr (SOLVR)

القيمة السوقية $ 33.10K$ 33.10K $ 33.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.10K$ 33.10K $ 33.10K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Solvr هي $ 33.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLVR يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.10K.